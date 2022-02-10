Нарзанная галерея в Кисловодске открылась после капитального ремонта

ПЯТИГОРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Нарзанная галерея - один из старейших памятников архитектуры Кисловодска (Ставропольский край) - возобновила работу после капитального ремонта. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава курорта Евгений Моисеев.

"Одна из главных достопримечательностей Кисловодска возобновляет работу в прежнем режиме и начинает прием посетителей. Объект культурного наследия открыли театрализованным представлением с участием артистов пятигорского театра миниатюр", - сказал Моисеев.

По его словам, в Нарзанной галерее были выполнены работы по ремонту напольного покрытия, стен и потолка питьевого зала, а также произведен ремонт каптажа административного блока. Работы фасадной части завершатся при наступлении благоприятной погоды. Объем средств, затраченных на ремонт, превысил 50 млн рублей.

"Нарзанная галерея - один из самых знаковых памятников архитектуры, находящихся на территории Кисловодска. Поэтому ремонт был произведен в соответствии со всеми требованиями надзорных органов к используемым материалам и технологии произведения работ. Уверен, кисловодчане и наши гости по достоинству оценят качество работ и будут с удовольствием посещать главную питьевую галерею города", - рассказал глава Кисловодска.

Нарзанная галерея является объектом культурного наследия федерального значения. Она была построена в период с 1848 по 1858 год по проекту архитектора Самуила Уптона в символической форме ключа. Туристы могут попробовать здесь три вида нарзана: общий, доломитный, сульфатный. С 1 октября 2021 года галерея была закрыта на реставрацию.