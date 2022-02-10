Амфитеатр и зоны отдыха появятся возле Кабардино-Балкарского госуниверситета в Нальчике

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. Амфитеатр для творческих встреч и лекций, зоны отдыха для студентов и жителей близлежащих домов обустроят в сквере возле Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в институте развития города "Арт-зал "Платформа".

Семь общественных территорий благоустроят в Нальчике в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Проекты трех из них - скверов КБГУ, "Курортный" на улице Канукоева и Гагарин-сквера признаны лучшими по итогам рейтингового голосования. По решению руководства республики, в юбилейный для Кабардино-Балкарии год благоустроят и остальные четыре пространства.

"Уже весной строительные работы начнутся на территории студенческого городка, где "Платформа" реализует один из своих проектов. По идее авторов, сквер КБГУ будет состоять из двух зон - активной, предназначенной для студентов, и тихой - для жителей близлежащих многоквартирных домов. На активной зоне разобьют зеленый газон, где учащиеся смогут отдыхать или готовиться к занятиям, общаться с друзьями, устраивать перекус и т.д. Кроме того, здесь появятся небольшой амфитеатр для творческих встреч, лекций или семинаров под открытым небом, дополнительные пешеходные тропы, новые малые архитектурные формы", - говорится в сообщении.

Тихая зона предусматривает места отдыха для родителей с детьми, игровую площадку, удобные скамейки. "С момента начала и до завершения работ по благоустройству сквера КБГУ, специалисты "Платформы" будут осуществлять авторский надзор и рассказывать о ходе строительства", - отмечено в сообщении.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов.