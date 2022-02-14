В Каспийске планируют создать первый в Дагестане муниципальный ситуационный центр

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый в регионе муниципальный ситуационный центр планируют создать в дагестанском Каспийске. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице Центра управления регионом.

"Вопросы создания первого муниципального ситуационного центра (МСЦ) в Каспийске обсудили сегодня в рамках встречи мэра города Бориса Гонцова с руководителем Центра управления регионом Дагестана Султаном Абдуралимовым. Центр станет дополнительной службой, содействующей эффективной работе с обращениями граждан", - говорится в сообщении.

Как рассказал Абдуралимов, на базе центра планируется сосредоточить работу и функционирование муниципального центра управления и диспетчерских служб города. "Это своего рода антикризисный штаб, который сможет дать руководству муниципалитета возможность оперативного вмешательства в проблемные вопросы города", - сказал руководитель ЦУР Дагестана. По словам Абдуралимова, происходить это будет путем сведения в один блок всех возможных источников информации.

Со своей стороны мэр города Борис Гонцов отметил актуальность данной инициативы. "Создание такого центра в нынешних условиях - необходимая мера. Иногда злободневные проблемы, с которыми встречаются наши горожане, требуют индивидуального подхода. МСЦ будет еще одним инструментом, благодаря которому эти проблемы будут решаться более оперативно. Наша общая и главная цель - создавать комфортные условия для граждан", - сказал Гонцов.

Он отметил, что Центр управления регионом является генератором ресурсов, благодаря которым работа органов исполнительной власти становится эффективнее и прозрачнее.

Центры управления регионами были созданы в конце 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. В ЦУР поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям. В 2021 году специалисты дагестанского Центра обработали 33 621 обращение.