Книги на национальных языках раздали на улицах Махачкалы в честь Дня книгодарения

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Книги дагестанских авторов раздали на улицах и в книжных магазинах Махачкалы в честь Международного дня книгодарения. Всего было роздано 350 изданий, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий Дагестана в понедельник.

"Жителям столицы и гостям города были розданы около 150 книг дагестанских авторов, в том числе и на родных языках. В частности, книга "Немеркнущий подвиг: Дагестанцы на фронте и в тылу", книги Фазу Алиевой "Рай под ногами матерей" и "Табуны", книга "Моя дагестанская родина", книга Муфтия Дагестана "Благонравие праведников", книги на родных языках "Антология поэзии", детские журналы "Соколенок" и другие. Также в рамках совместной акции международного дня книгодарения было передано на раздачу 200 книг в книжные магазины города", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства культуры региона, в начале 2022 года в Дагестан поступили новые книжные издания. В общей сложности между муниципальными центральными библиотечными системами региона, а также ведущими республиканскими библиотеками распределено более 48 тысяч новых книг. Обновление книжных фондов библиотек на сумму более чем 16 млн рублей осуществлено за счет субсидий на государственную поддержку отрасли культуры из средств резервного фонда правительства РФ. Отмечается, что в 2022 году модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов будет осуществлена на аналогичную сумму.