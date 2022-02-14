Строительство шести школ на порядка 3 тыс. мест начнут в Ингушетии в 2022 году

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии в 2022 году начнут строительство шести новых школ по нацпроекту "Образование", которые в общем будут рассчитаны на порядка 3 тыс. мест. На возведение новых объектов будет направлено около 2,4 млрд рублей, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства республики.

"Объекты образования Минстрой Ингушетии начнет возводить уже в июне текущего года. Новые образовательные учреждения на 720, 540 и 250 мест появятся в сельских поселениях Троицкое, Инарки, Новый Редант, Верхние Ачалуки, Нестеровское и в городе Сунжа. Завершение строительства новых объектов создаст около 3 тыс. посадочных и свыше 400 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на данный момент администрациями муниципальных образований определены земельные участки под строительство, решается вопрос по межеванию земли и передачи ее из муниципальной собственности в государственную.

Также практически на стадии завершения разработка проектно-сметной документации, которая, согласно графику, до 1 апреля должна иметь положительное заключение экспертизы, после этого будут проведены конкурсные процедуры и заключены госконтракты с подрядными фирмами. Строительство новых школ стало возможно благодаря реализации в республике нацпроекта "Образование". На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 2,5 млрд рублей, добавили в пресс-службе.

Ввод в эксплуатацию новых школ планируется осуществить до конца 2023 года.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.