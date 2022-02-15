Около 400 жителей Ставрополья примут участие в WorldSkills Russia в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Около 400 профессионалов Ставрополья станут участниками регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования региона.

"В рамках национального проекта "Образование" на Ставрополье стартовал региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2022. Он продлится до 18 февраля включительно. <...> Чемпионат - это не просто конкурсные задания и их оценка, это место встречи и общения представителей промышленности и государственных органов, колледжей, вузов и школ. В этом году в нем принимают участие порядка 400 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для конкурсантов чемпионат пройдет в очном формате с соблюдением всех требований и предписаний Роспотребнадзора.

В течение нескольких дней свое мастерство покажут будущие и настоящие ставропольские электромонтажники, сварщики, повара и кондитеры, мастера сухого строительства и штукатурных работ, флористы и модельеры, ветеринары, предприниматели, виноделы, электронщики, специалисты по эстетической косметологии, работники ресторанов и администраторы отелей, специалисты по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, медицинской оптики, туризму и специалисты других областей.

Помимо соревновательной части мероприятия, в деловую программу войдут: дискуссии, семинары, развивающие интерактивные площадки, мастер-классы по профессиям и специальностям", - сказано в пресс-релизе.

Чемпионаты WorldSkills Russia проходят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.