Около 500 млн рублей направят на строительство двух спортивных объектов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 500 млн рублей до 2023 года планируется направить на строительство двух спортивных объектов в Дагестане. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Дагестана.

"В рамках реализации нацпроекта "Демография" федерального проекта "Спорт - норма жизни" в Дагестане ведется строительство двух спортивных объектов. Это физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Дербенте, который будет сдан уже в этом году. На его строительство было выделено около 199 млн рублей. А также спорткомплекс в селе Эндирей Хасавюртовского района. Его открытие запланировано до 2023 года. На строительство этого объекта до конца 2023 направят около 300 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.