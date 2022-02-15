В Железноводске высадят черешневый сад

ПЯТИГОРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Черешневый сад появится в Железноводске (Ставропольский край) весной на средства гранта Росмолодежи в рамках благотворительного проекта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Весной этого года в Железноводске высадят благотворительный черешневый сад. "ДОБРОдерево" - социальный проект Кобзевой Анны, который победил и получил грант Росмолодежи в 2020 году, но реализация отложилась в связи с пандемией. В будущем нуждающиеся семьи города смогут собирать черешню в благотворительном саду бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники проекта также получат практические знания о развитии сельского хозяйства в Ставропольском крае и ведении плодового садоводства. Уже через несколько лет сад будет давать урожай, а пока участники и команда проекта будут вместе ухаживать за садом.

"Еще одна добрая акция в нашем городском округе. Ранее проект Росмолодежи "ДобрыйОгород", организованный для помощи малоимущим семьям продуктами питания, пользовался большой популярностью. А теперь не только вкусная, но и красивая акция по высадке черешневых деревьев стартует этой весной, которая станет прекрасной помощью для нуждающихся семей", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.