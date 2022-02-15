На Ставрополье благоустроят пять общественных территорий в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2022 году по национальному проекту благоустроят пять общественных территорий. На эти цели направят 825 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В этом году в Ставропольском крае в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" будут благоустроены пять общественных территорий. Субсидия, направленная из консолидированного бюджета на эти цели, составляет 825 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что в 2021 году было благоустроено 23 объекта на общую сумму 835,2 млн рублей. Там уточнили, что в текущем году будут реализовываться более масштабные проекты.

Отмечается, что обновленные общественные пространства появятся в городах Ставрополь, Невинномысск, Железноводск, в селе Левокумском и станице Суворовской. Контракты с подрядными организациями на проведение работ муниципалитетами уже заключены. К благоустройству постепенно приступают, но проводят только те работы, которые возможно при сегодняшней погоде.

По данным пресс-службы, на объектах запланировано обновить пешеходные дорожки, установить освещение, провести озеленение, обустроить различные зоны отдыха - детские игровые и спортивные площадки, спокойные места с лавочками. Решение о том, как будет выглядеть обновленный парк, сквер или площадь принимают сами жители. Дизайн-проект благоустройства территории размещается на официальном сайте администрации муниципалитета на общественные обсуждения.