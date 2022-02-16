К 100-летию Баксанского района КБР пройдут флешмобы, фестивали и спортивные игры

НАЛЬЧИК, 16 февраля. /ТАСС/. Более 50 мероприятий, в том числе флешмобы, фестивали и спортивные игры, пройдут в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики в честь 100-летия самого района и всего региона, которое отметят в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации района.

"В администрации Баксанского района состоялось организационное заседание комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования Баксанского муниципального района. В этом году жители Кабардино-Балкарии будут праздновать 100-летие образования республики. Жителям Баксанского района повезло вдвойне. Вместе с земляками они еще будут отмечать 100-летие родного Баксанского района", - рассказали в администрации.

В рамках празднований в районе запланированы культурно-просветительские мероприятия, исследовательские проекты, акции, флешмобы, фестивали и спортивные игры. Организаторы планируют создать документальный фильм о становлении Баксанского района, издать видеоочерки с участием знаменитых земляков. Всего запланировали 52 праздничных мероприятия.

"Жители Баксанского района всегда отличались предприимчивостью, щедрым гостеприимством и богатым культурным наследием. Празднование юбилея республики и района станет историческим событием, знаком нашего единства, сохранения связи поколений, памяти об общих успехах и достижениях, важным стимулом для дальнейшей консолидации нашего общества", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя оргкомитета Андзора Ахобекова.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году, был утвержден план подготовки и празднования юбилея. Основные мероприятия планируется провести в сентябре, приурочив их к Дню государственности КБР, установленному парламентом республики 1 сентября 1997 года в ознаменование принятия Конституции КБР.