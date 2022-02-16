В Кисловодске в 2022 году отремонтируют старейший санаторий "Красные камни"

ПЯТИГОРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Реконструкция одного из старейших санаториев в Кисловодске Ставропольского края - "Красные камни", на которую направили более 5 млрд рублей, завершится в 2022 году. В здравнице появится бассейн, восстановят фонтаны и заменят нарзанопровод, сообщил ТАСС в среду глава курорта Евгений Моисеев.

"Реставрация санатория "Красные камни" в Кисловодске завершится в 2022 году. Это одна из старейших здравниц курорта. Санаторий открылся в 1934 году на базе построенной в 1902 году Казенной гостиницы. Автором проекта является знаменитый архитектор Мирон Мержанов, личный архитектор Иосифа Сталина", - сказал Моисеев.

По его словам, в рамках реконструкции в санатории появится новый бассейн, будут восстановлены фонтаны, выполнены работы по замене сетей и нарзанопровода. Объем инвестиций составил свыше 5 млрд рублей.

"Санаторно-курортная база Кисловодска ежегодно расширяется и модернизируется. Это позволяет нам увеличивать туристический поток в город, создавать новые рабочие места, привлекать новые инвестиционные проекты. Благодаря этому не только растет популярность нашего курорта, но и улучшается благосостояние кисловодчан", - рассказал глава Кисловодска.