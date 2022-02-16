В КБР за два года отремонтируют восемь школ и построят новую

НАЛЬЧИК, 16 февраля. /ТАСС/. В Урванском районе Кабардино-Балкарии (КБР) капитально отремонтируют восемь школ и завершат строительство новой на 500 ученических мест до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"В рамках поручения главы КБР Казбека Кокова в Нарткале продолжается строительство школы на 500 мест, новое здание заменит старое 1947 года постройки. Помимо этого в Урванском районе капитально отремонтируют еще восемь школ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца года обновят две школы в Псыгансу, две - в селении Кахун и по одной в Черной Речке и Старом Череке. В следующем году отремонтируют школы в Нарткале и Урвани. Работы проведут в рамках государственных программ "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" и "Комплексное развитие сельских территорий".

Ранее пресс-служба главы и правительства республики сообщала, что в КБР утвержден региональный проект "Модернизация школьной системы образования", рассчитанный на 2022-2026 годы. Капитальный ремонт проведут в 176 зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учебные кабинеты оснастят современным оборудованием. Первые 50 зданий капитально отремонтируют до 2023 года, на это предусмотрено порядка 124 млн рублей.