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Кабардино-Балкария в 2022 году направит 72,5 млн рублей на стартапы в аграрном секторе

В виде грантов и субсидий планируется довести до получателей 72,55 млн рублей

НАЛЬЧИК, 16 февраля. /ТАСС/. Более 72 млн рублей направят на поддержку агростартапов в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2022 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии в 2022 году продолжится реализация мероприятий в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и входящего в него регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. В виде грантов и субсидий планируется довести до получателей 72,55 млн рублей, в том числе 71,82 млн рублей из федерального бюджета и 0,73 млн рублей из бюджета КБР", - говорится в сообщении.

Речь идет о грантовой поддержке "Агростартап", субсидиях на развитие сельской кооперации и Региональному центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров КБР.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Теги
Северный КавказКабардино-Балкария
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