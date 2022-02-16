Объем производства клубники закрытого грунта вырастет на Ставрополье в 2022 году на 50%

СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Единственный в Ставропольском крае тепличный комплекс по выращиванию клубники планирует увеличить производство до 900 тонн в 2022 году, сообщили в среду в краевом Минсельхозе. Таким образом общее производство клубники закрытого грунта вырастет на 50%.

"Возле города-курорта Кисловодска Предгорного округа расположился первый в России инновационный тепличный комплекс, где запущено круглогодичное выращивание клубники. <…> В 2022 году планируется выход тепличного комплекса на полную мощность работы с получением урожая 900 тонн в год", - говорится в сообщении министерства в Instagram.

По данным министерства, по итогам 2021 года сбор клубники в тепличном комплексе составил более 600 тонн. Поставки продукции производитель ведет практически во все российские регионы.

Проект тепличного комбината по выращиванию ягод в Предгорном округе реализует ООО "Вкус Ставрополья". На сайте компании сообщается, что площадь теплиц в настоящее время составляет 6 га. В планах компании - создание "Мультиягодного агропарка" по выращиванию клубники, голубики, малины, ежевики и смородины в закрытом грунте общей площадью 30 Га.