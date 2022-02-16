В 2022 году в Ингушетии планируют заключить около 4 тыс. соцконтрактов

МАГАС, 16 февраля. /ТАСС/. Около 4 тысяч социальных контрактов намерены заключить в Ингушетии в 2022 году для снижения уровня безработицы и бедности, рассказал на итоговой коллегии министерства в среду министр труда, занятости и соцразвития региона Хаджибекир Муталиев.

"В 2022 году запланировано заключение около 3,8 тыс. социальных контрактов по четырем мероприятиям на общую сумму 269,6 млн рублей в процентном соотношении получателей в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной соцпомощи на основании социального контракта", - сказал Муталиев.

По его словам, реализация программы соцконтрактов в 2021 году позволила также снизить уровень безработицы в республике, который на данный момент составляет 15,2%.

В 2021 году в Ингушетии на 56% был перевыполнен план по заключению социальных контрактов, общий охват составил 17 441 человек, а кассовое исполнение в 2021 году - 211, 86 млн рублей. Государственная социальная помощь на основе соцконтракта малоимущим оказывается по четырем направлениям: содействие в поиске работы, развитие и ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и преодоление трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт - это новая форма социальной поддержки. Данный вид социальной помощи направлен в первую очередь на снижение уровня бедности в долгосрочной перспективе, а также на стимулирование активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации. Программа соцконтрактов в Ингушетии впервые была введена в 2021 году.