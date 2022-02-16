"Поезд Победы" в Дагестане посетило рекордное за все время тура число зрителей

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. "Поезд Победы", единственный в России музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне, за время пребывания в Дагестане принял рекордное число посетителей за все время общероссийского тура, сообщил в среду ТАСС администратор проекта Сергей Лукша.

"За эти четыре дня в Махачкале были поставлены беспрецедентные, абсолютные рекорды по посещаемости "Поезда Победы". Отмечу, что за все время работы поезда, а он работает уже второй год, подобных результатов и цифр еще не один регион не показывал. Отдельно благодарю жителей Дагестана за проявленный интерес к нашему музею, а также всех причастных к этому событию", - рассказал ТАСС Лукша.

Как сообщил ТАСС координатор проекта "Поезд Победы" в Дагестане Рамазан Магомедов, всего за четыре дня выставку на колесах посетили 7 616 человек. Экспозицию планировали посмотреть еще большее количество дагестанцев, однако посещение передвижной выставки было ограничено в связи с коронавирусными ограничениями.

"Поезд Победы" - это экспозиция на колесах, созданная в 2020 году в рамках oдa aмяти и Cлaвы. Всего поезд в этом году побывает в 72 городах. Проект реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы". В Дагестане поезд пробыл с 13 по 16 февраля. Следующая его остановка - Чеченская Республика, город Грозный, куда он приедет уже 17 февраля.