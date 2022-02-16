В КЧР откроют 10 спортивных объектов в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) рассчитывают открыть 10 спортивных объектов в разных районах республики до конца текущего года. Об этом рассказали в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии в этом году откроют сразу 10 спортивных объектов в разных уголках республики. Так, распахнут свои двери для любителей спорта сразу четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса в селе Чапаевское, аулах Сары-Тюз и Учкулан, станице Зеленчукской", - рассказали в пресс-службе.

Спортивные площадки построят в таких отдаленных населенных пунктах, как село Даусуз и поселок Ударный, в Урупе будет создана площадка ГТО. В микрорайоне Московский Усть-Джегуты появится первая в регионе умная площадка - физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. После масштабной реконструкции откроются стадионы в Черкесске и Карачаевске.

"Развитию физической культуры и спорта уделяется значительное внимание в Карачаево-Черкесской Республике - формируется здоровый образ жизни молодежи, проводится множество мероприятий спортивной направленности. Решению вопросов укрепления здоровья, приобщения взрослых и детей к спорту способствует строительство спортивных площадок и комплексов", - отметил министр физической культуры и спорта КЧР Рашид Узденов, его слова приводит пресс-служба.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что в регионе за последние 10 лет построено более 120 новых спортивных объектов, в том числе футбольных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортплощадок.