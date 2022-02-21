Проект для школьников по созданию компьютерных игр начался в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Образовательный проект для школьников по созданию компьютерных игр и освоению гейм-дизайна начался в Северной Осетии в рамках нацпроекта "Образование", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В Центре опережающей профессиональной подготовки РСО-Алания (ЦОПП), который создан в рамках национального проекта "Образование", стартовал первый этап проекта для школьников "Геймдизайн: делаем игры, изучаем профессию". Проект Агентства стратегических инициатив реализуется в рамках подписанного Центром опережающей профессиональной подготовки РСО-Алания пятистороннего соглашения по реализации проекта "500 000 талантов" с АСИ, Кружковым движением, Министерством образования и науки РСО-Алания, Эко Системой ZET", - говорится в сообщении.

Проект представляет собой продвинутый формат по разработке компьютерных игр, в нем участвуют старшеклассники общеобразовательных учреждений республики. Реализуется он в формате всероссийского кружкового движения. Всего для участия в проекте зарегистрировались 62 школьника из разных районов республики.

За 10 недель с командой единомышленников ребята придумают и разработают концепцию, соберут два-три уровня своей игры, а также разберут, как устроена индустрия геймдизайна.

Школьникам участие в проекте также дает возможность получить дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы.

Кроме сотрудников ЦОПП с ребятами будут дистанционно заниматься ведущие специалисты индустрии, такие как креативный директор Transmedia Games Денис Поздняков и координатор комьюнити разработчиков на Unreal Engine в СНГ Андрей Дронин.