Более 4 тыс. человек написали диктант на языках народов Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 21 февраля./ТАСС/. Диктант на языках народов Карачаево-Черкесии (КЧР) - карачаевском, абазинском, ногайском и черкесском, организованный в честь Международного дня родного языка, написали более 4 тыс. человек из регионов России, Турции и Абхазии. Об этом ТАСС в понедельник рассказал ректор Карачаево-Черкесского госуниверситета им. У. Д. Алиева Таусолтан Узденов.

"В Международный день родного языка Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева провел Международный тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесской Республики: абазинском, кабардино-черкесском, карачаево-балкарском, ногайском. По информации на данный момент, участие в акции приняли более 4 тыс. человек. От некоторых площадок мы все ещё продолжаем получать сведения о количестве участников", - рассказал Узденов.

По словам ректора, основная площадка тотального диктанта расположилась в КЧГУ имени У. Д. Алиева. Здесь диктант написали около 200 человек: учащиеся школ республики, студенты, учителя, представители муниципальных, культурно-досуговых, дошкольных учреждений, члены общественных организаций, жители региона.

Диктант был проведен и в онлайн формате. К прямой трансляции присоединились не только города и районы республики, но и диаспоры в Стамбуле, Кайсери, Анкаре, Сухуми, Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Астрахани, жители Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Всего о своем участии заявило более 30 площадок.

"Значимость мероприятия велика не только для региона, но для всех носителей языков народов КЧР, проживающих далеко за пределами республики. Хочется думать, что абсолютное большинство представителей нашего народа болеет, переживает за сохранность языка, за его возрождение. Думаю, что такое мероприятие поможет "затронуть нерв души" каждого неравнодушного к своей культуре, к своей Родине, представителя наших древних народов", - обратил внимание ректор.

Как отметили в вузе, Международный тотальный диктант на языках народов КЧР проводится в год 100-летия Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик и в Год культурного наследия народов России, утвержденного Указом президента РФ Владимира Путина.