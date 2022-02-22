На Ставрополье после вспышки птичьего гриппа ужесточат ветеринарно-санитарный контроль

СТАВРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья ужесточат ветеринарно-санитарный контроль после выявления птичьего гриппа в регионе. Профильным предприятиям поручено разработать программы биологической безопасности, сообщил вице-премьер краевого правительства Владимир Ситников.

"Чтобы не допустить случаев заноса инфекций и обеспечить стабильную работу животноводческих предприятий, мы намерены существенно усилить ветеринарный контроль. Для этого Управлением ветеринарии края выработан новый комплекс профилактических мер. <…> Всем предприятиям предстоит разработать программы биологической безопасности", - написал он на своей странице в Instagram.

Ситников отметил, что в 2021 году в крае фиксировались вспышки птичьего гриппа, африканской чумы свиней, оспы овец и коз. В начале 2022 года на пяти площадках региона вновь был обнаружен птичий грипп.

"Сложившаяся ситуация говорит о системных ошибках, которые были допущены хозяйствующими субъектами, а также указывает на недостаточный уровень контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных правил на предприятиях. Каждый случай эпизоотии влияет на один из важнейших драйверов экономического развития края - экспортный потенциал", - пояснил Ситников.

В числе профилактических мер Ситников отметил ежемесячные исследования на птицеводческих площадках, такие же регулярные исследования синантропных птиц в радиусе 5 км от предприятий. Сопроводительные документы на птиц будут оформлять при наличии лабораторных исследований, сделанных не ранее чем за 10 дней.