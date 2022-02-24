В горах Северной Осетии впервые пройдет День зимних видов спорта

Спорт на грани жизни. Как заниматься холодовым плаванием и не пострадать

Последнее время зимнее плавание — особенно крещенские купания — становится все популярнее. В ледяную прорубь ежегодно погружаются более 2 млн человек — как опытные спортсмены, так и новички: кто-то — для оздоровления или укрепления иммунитета, а кто-то — ради эффектных фото и видео. Зачастую участники ныряний и фотосессий не предполагают, к какой трагедии это может привести. Поговорили со специалистами об опасностях зимнего плавания и холодовой встряски

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