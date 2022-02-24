В горах Северной Осетии впервые пройдет День зимних видов спорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 февраля. /ТАСС/. Спортивные состязания по зимним видам спорта впервые пройдут в горах Северной Осетии. Организатором мероприятия выступил Олимпийский Совет республики, сообщили в четверг в пресс-службе организации.
"27 февраля, в Цейском ущелье впервые пройдут спортивные состязания, посвященные, зимним видам спорта. День зимних видов спорта - это всероссийское физкультурное мероприятие Олимпийского Комитета России в рамках проекта "Олимпийская страна", - говорится в сообщении.
Соревнования пройдут по горным лыжам, сноуборду, слалом-гиганту. К участию допускаются спортсмены старше 16 лет.
"Эти соревнования - общенациональный праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни, в рамках которого проходит большое количество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии профессиональных спортсменов. Ежегодно в общероссийском мероприятии принимают участие около 1 млн человек", - отметили организаторы.