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В горах Северной Осетии впервые пройдет День зимних видов спорта

Соревнования пройдут по горным лыжам, сноуборду, слалом-гиганту

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 февраля. /ТАСС/. Спортивные состязания по зимним видам спорта впервые пройдут в горах Северной Осетии. Организатором мероприятия выступил Олимпийский Совет республики, сообщили в четверг в пресс-службе организации.

"27 февраля, в Цейском ущелье впервые пройдут спортивные состязания, посвященные, зимним видам спорта. День зимних видов спорта - это всероссийское физкультурное мероприятие Олимпийского Комитета России в рамках проекта "Олимпийская страна", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут по горным лыжам, сноуборду, слалом-гиганту. К участию допускаются спортсмены старше 16 лет.

"Эти соревнования - общенациональный праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни, в рамках которого проходит большое количество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии профессиональных спортсменов. Ежегодно в общероссийском мероприятии принимают участие около 1 млн человек", - отметили организаторы.

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Северный КавказСеверная Осетия
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