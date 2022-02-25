Специалисты Дагестана освободили из сетей экземпляры русского осетра на 1 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства и погрануправления в Дагестане освободили из сетей экземпляры русского осетра. Ущерб водным биологическим ресурсам, который удалось предовратить, составляет почти 1 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в управлении Росрыболовства.

"В ходе совместных мероприятий оперативного отдела Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства и погрануправления ФСБ РФ по Дагестану в Кизлярском районе <...> проведено мелиоративное траление. В извлеченных сетях было обнаружено девять экземпляров русского осетра. Рыба в живом виде была выпущена в естественную среду. Таким образом, предотвращен ущерб водным биологическим ресурсам в размере 966 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В управлении напоминают, что в 2018 году в несколько раз выросли таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Так, один экземпляр русского осетра соразмерен 54 910 рублей "Уголовный кодекс определяет величину ущерба, нанесенного государству незаконным выловом ВБР, как крупного, если ущерб превышает 100 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

В начале февраля в управлении Росрыболовства сообщали об изъятии около 500 кг незаконно добытой рыбы в ходе рейдов в Кизлярском районе Дагестана, нарушителями было выловлено более 2 тыс. экземпляров.

Добыча рыбы в Республике Дагестан в 2021 году выросла более чем на 40% по отношению к 2020 году. Всего за 12 месяцев было выловлено более 38 тыс. тонн рыбы. Массовый вылов начинается вместе с похолоданием в октябре или ноябре. Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб - 8, в их числе 3 вида килек, 2 вида пузанков, долгинская сельдь и 2 вида кефали.