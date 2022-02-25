В Ингушетии досрочно завершили капремонт дороги от федеральной трассы по нацпроекту

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт дороги, ведущей от федеральной трассы к железнодорожному вокзалу, досрочно завершили в Сунже (Ингушетия) в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", говорится в сообщении, опубликованном в пятницу "Информавтодором".

"В городе Сунжа Республики Ингушетия благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" досрочно завершили 3-й этап капитального ремонта подъезда к железнодорожной станции Слепцовская от федеральной магистрали Р-217 "Кавказ". На объекте протяженностью 1,1 км специалисты подрядной организации выполнили устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, облагородили стоянку перед ж/д вокзалом, обновили тротуары, бордюрные камни и предупреждающие знаки, также восстановили дорожное полотно на съездах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в 2021 году был капитально отремонтирован участок подъезда протяженностью 3,5 км. В рамках второго этапа, кроме обновления покрытия, заменен бордюрный камень, устроены тротуары, пешеходные переходы и остановочные павильоны, укреплены обочины, установлены знаки и светофоры, нанесена разметка термопластиком.

"Объект является главной городской магистралью Сунжи, на указанной улице находится большое количество социально значимых объектов: Сунженская районная больница, школа № 3, дошкольные учреждения, железнодорожная станция. Учитывая высокую изношенность дорожного покрытия и по просьбам местных жителей указанный объект был включен в план нацпроекта. Мы уверены, что ремонт данной улицы обеспечит комфортное и безопасное передвижение как автотранспорту, так и пешеходам", - передает пресс-служба слова регионального министерства дорог Батыра Хаматханова.

В Ингушетии на протяжении нескольких лет досрочно выполняют годовые объемы нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2022 году в республике на средства национального проекта в общем в нормативное состояние приведут 17,1 км покрытия. Работы пройдут на 13 объектах.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.