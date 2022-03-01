В Северной Осетии до 2025 года построят селекционно-племенной центр рыбоводства

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 марта. /ТАСС/. Селекционно-племенной центр рыбоводства построят в Северной Осетии до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания Министерства сельского хозяйства РФ, в котором по видео-конференц-связи принял участие премьер региона Борис Джанаев.

"Как отметил в своем докладе Борис Джанаев, для реализации проекта федеральным агентством по рыболовству и правительством Северной Осетии в 2021 году был утвержден план мероприятий. Строительство центра рассчитано до 2025 года. Работы планируется начать в следующем году", - говорится в сообщении.

В настоящее время в республике разработана программа развития рыболовства. В этом году на поддержку отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 70 млн рублей. Ведется разработка правил предоставления данной государственной поддержки.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов отметил, что Северная Осетия обладает уникальными природными условиями для развития аквакультуры, поэтому реализация проекта имеет важное значение для сельскохозяйственной отрасли.