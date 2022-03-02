На реконструкцию системы водоснабжения Буйнакска направят более 1,9 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Реконструкцию системы водоснабжения со строительством водовода "Чиркей - Буйнакск" в Дагестане планируют провести до конца 2023 года, на реализацию проекта будет направлено более 1,9 млрд рублей, следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.

"Наименование объекта закупки: выполнение работ по объекту "Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакска. Строительство водовода "Чиркей - Буйнакск", Республика Дагестан. Начальная (максимальная) цена контракта - 1 997 944 870 руб.", - говорится в документах закупки.

Заказчиком работ выступает дагестанский "Республиканский центр по сейсмической безопасности", источник финансирования - федеральный и республиканский бюджеты. Работы по контракту должны быть завершены до 30 ноября 2023 года.

Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме принимаются до 14 марта, подвести итоги конкурса планируется 17 марта.

В сентябре 2021 года правительство Дагестана направило в Минстрой России заявку на финансирование строительства водовода в городе Буйнакске в рамках федерального проекта "Чистая вода". Согласно проекту, протяженность водовода "Чиркей - Буйнакск" составит 32 км, диаметр - 720 мм.

Ранее власти Буйнакска назвали критической ситуацию с водоснабжением города. По их данным, сейчас водоснабжение города численностью населения более 70 тыс. человек при потребности в 35 тыс. куб. м в сутки осуществляется в объеме 15 тыс. куб. м в сутки.