В горах Ингушетии к 30-летию возрождения региона проведут гастро- и фотофестиваль

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии в рамках празднования 30-летия возрождения республики намерен провести в горном Джейрахском районе фестиваль бейсджамперов, воздушных шаров, а также гастро- и фотофестиваль, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы ведомства.

"В рамках мероприятий, посвященных 30-летию возрождения Ингушетии, на территории курорта "Армхи" в горах региона пройдет гастрономический и фотофестиваль "Вкус Кавказа", также планируется проведение международного фестиваля бейсджамперов, межрегионального велопохода "От Таргима до Магаса" и фестиваля воздушных шаров. Кроме того, по итогам достигнутых соглашений до конца марта планируется проведение информационного тура в республику для представителей туристического бизнеса Москвы", - передает пресс-служба слова председателя комитета Беслана Мизиева.

Как сообщается, также комитет проводит работу по регистрации товарного знака "Ингушетия - Родина башен".

"В планах по развитию событийного туризма мы также делаем акцент на спорт, так, 1-3 июля при поддержке Комтуризма в горном районе будет организован четвертый сезон бегового проекта Caucasus Ultra Trail - ультрамарафон, который объединит семь регионов Северного Кавказа. А 1-2 октября в Ингушетии пройдет IV Международный асфальтовый марафон "Джейрах". Ежегодно растет интерес к этому мероприятию, количество участников и география регионов участников", - цитирует также пресс-служба Мизиева.

За последнее время в Ингушетии создано около 20 новых туристических маршрутов, которые связаны с мифами и легендами региона. Также в республике планируется развитие всесезонного туркомплекса "Арамхи" и его горнолыжных трасс.