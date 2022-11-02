Урожай слив на Ставрополье превысил прошлогодний в 1,6 раза

Урожай составил 1 028 тонн, что в 1,6 раза больше, чем в 2021 году, заявили в управлении по информполитике правительства края

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Садоводы Ставрополья собрали более тысячи тонн слив в 2022 году, что в 1,6 раза больше показателей минувшего года. Об этом в среду сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства края.

"Садоводы региона завершают сбор урожая плодовой продукции. В настоящее время в Ставропольском крае объем плодово-ягодной корзины уже превысил 60 тыс. тонн. В частности, завершен сбор слив - урожай составил 1 028 тонн, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные площади сливовых деревьев находятся в Буденновском, Минераловодском, Петровском, Новоселицком, Труновском и Георгиевском округах. Выращиванием слив в крае занимаются 13 сельхозтоваропроизводителей.

"Особое внимание уделяется не только закладке новых садов, но также хранению плодов. Практически все садоводческие предприятия, занимающиеся выращиванием фруктов в промышленных масштабах, имеют собственные плодохранилища. В целом по краю их мощность составляет порядка 50 тыс. тонн. В текущем году с помощью мер господдержки реализованы и введены в эксплуатацию крупные инвестпроекты по хранению и переработке фруктов в Буденновском, Георгиевском и Изобильненском округах", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, слова которой приводятся в сообщении.

По данным управления, губернатор Владимир Владимиров называл садоводство активно развивающимся сегментом агропромышленного комплекса региона. В 2022 году на поддержку подотрасли в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" направлено более 511 млн рублей, что в среднем позволило возместить садоводам и питомниководам около 63% затрат.