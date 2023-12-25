Чысхаан, Тыкывак и Белый Старец: кто в Новый Год приходит к народам Дальнего Востока

Свой Дед Мороз есть у многих народов: у финнов — Йоулупукки, у словаков — Ежишко, а у исландцев — Йоуласвейдн. Народы Дальнего Востока и Арктики тоже сохранили своих новогодних персонажей. Например, маленьких эскимосов за шалости пугают Тыкываком — духом холода. В ледяных пещерах Якутии, рассказывают, живет хранитель мирового холода Чысхаан, а в дома бурятских детей здоровье и благополучие приносит сказочный Сагаан Убгэн или, как еще его называют, Белый Старец

Волшебство без грима

Якутия — самый холодный регион России, зимой температура здесь опускается ниже минус 50 градусов, а в Оймяконском районе, где, по одной из версий, находится полюс холода, в 1933 году было и вовсе минус 68 градусов. Неслучайно именно там, в ледяной пещере Эбе-Хая в селе Томтор, находится резиденция сказочного Чысхаана — хранителя мирового холода, имя которого переводится с якутского как "пронизывающий холодный ветер". Чысхаан давно стал визитной карточкой Оймяконского улуса и неизменно в селе Оймякон встречает туристов, которые приезжают познакомиться с ним с самых разных уголков страны и мира, рассказывает специалист по продвижению бренда Чысхаана в управлении культуры Оймяконского района Семен Сивцев.

Семен Сивцев в костюме Чысхаана © Личный архив Семена Сивцева

Этот сказочный персонаж придумала и воссоздала якутский мастер, модельер и дизайнер Августина Филиппова, которая с 1996 года первой работает над созданием современной высокой моды с национальным колоритом в стиле арт-фешен. Смотреть на Чысхаана — одно удовольствие: у него роскошное одеяние, от которого просто не отвести глаз. Его костюм исполнен в разных оттенках синего, которые передают магию северного сияния. Головной убор волшебника венчают рога как символ холода: жители Якутии представляли зиму в виде Быка Холода, который выходит из Северного Ледовитого океана. От его дыхания все вокруг замерзает, а рога этого мифического животного растут по мере наступления холодов.

Чысхаана можно увидеть не только в Оймяконе, но и в Якутске — но только 1 декабря. Ежегодный фестиваль "Зима начинается с Якутии" не проходит без этого сказочного героя. На зажжении первых елок в столице Якутии на фестивале Чысхаан вручает Деду Морозу символ холода, что означает наступление зимы во всех уголках страны. А в конце марта Дед Мороз возвращает символ — до следующей зимы.

В этом году традиция немного поменялась, и Чысхаан лично приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ, чтобы в Москве передать символ холода Деду Морозу и стать участником зажжения огней на главной елке Москвы и всех 90 елках, расположенных на главной аллее выставки.

"Чысхаан и Оймякон издавна связаны между собой: когда-то наши предки называли Оймяконье землей Чысхаана, а реку Индигирку — рекой Чысхаана, — рассказал Семен Семенович. — Главная миссия Чысхаана — это сохранение экологии матери-земли, сохранение полезного, защитного холода на планете Земля, чтобы все было в гармонии и благополучии и экодуховное начало каждого человека всегда процветало".

Старец всемогущий

Главный новогодний персонаж в Бурятии — Белый Старец по имени Сагаан Убгэн. Называть его Дедом Морозом неправильно, так как, по сути, это божество из буддийского пантеона. Белый Старец — покровитель всех живых существ на земле, божество добра и благоденствия, оберегающее покой. На буддийских картинах-танках его изображают седовласым, с длинной бородой, восседающим на берегу реки под деревом в окружении зверей и птиц, в светлом одеянии, с буддийскими четками и с посохом, навершие которого представляет собой голову дракона — это знак силы и всемогущества.

Сагаан Убгэн © Андрей Огородник/ ТАСС

Новогодним персонажем Сагаан Убгэн стал недавно — в 2007 году, когда в Бурятии начался туристический проект "Сказочный Сагаалган". С тех пор во время празднования Сагаалгана — Нового года по лунному календарю, он становится центральной фигурой всех торжеств в Бурятии. И все эти 15 лет Белым Старцем "работает" актер Бурятского государственного академического театра драмы им. Хоца Намсараева, заслуженный артист России Дамбадугар Бочиктоев. Перед тем, как взять на себя эту роль, актер даже получил благословение главы Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева и настоятелей всех буддийских монастырей Бурятии и Забайкалья.

— Сагаан Убгэну уже около 2,5 тысяч лет. Белый Старец входит в пантеон буддийских божеств, но, в отличие от многих из них, он не ушел в небеса, а остался на земле, — рассказывает Дамбадугар Доржиевич. — По-бурятски, он — Сахюусан, божество, которое оберегает. За плохие деяния он может и наказать, но по большому счету он очень добрый. В первый день Сагаалгана Белый Старец благословляет всех живых существ,

У Белого Старца тоже есть своя резиденция. Ее открыли в 2013 году на территории Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. Это большая белая юрта, рядом с которой — сказочная верста и коновязи для гостей. Каждый из Дедов Морозов во время путешествия в Бурятию оставляет здесь собственный путевой знак.

— За несколько лет в гостях у Сагаан Убгэна побывали новогодние персонажи из разных стран и регионов России: конечно же, Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка, наш сосед — Байкальский Дед Мороз из Слюдянки, Чысхаан, Ямал Ири из Салехарда, деды морозы из Костромы, Белоруссии, санта-клаусы из Южной Кореи и Японии, а еще наш монгольский сосед Увлин Увгун. Приезжал к нам Святой Микулаш из Словакии, китайский царь обезьян Сунь Укун и многие другие. В 2018 году мы встречали финского волшебника Йоулупукки, который прилетал в Бурятию со своей женой Мори, — рассказывает Бочиктоев.

У самого Сагаан Убгэна, так как он является божеством, нет ни жены, ни внучки, но много помощников — например, ловкий и смекалистый герой бурятских сказок Будамшуу. Они помогают Белому Старцу проводить праздники и совершать обряд ахрэ для благословления всех живущих на земле.

Следуя за звездой

Жители Чукотки шутят, что в их краю никто никуда не торопится, но именно Чукотка первой в стране встречает восход солнца, а ее коренные жители и вовсе празднуют Новый год за десять дней до общепринятой даты — в ночь на 22 декабря, день зимнего солнцестояния.

— У нас ничего не бывает случайно, — уверенно говорит хранительница чукотских традиций Галина Нотатынагтргина. — Поэтому и дата праздника выбрана с умом. Дело в том, что в конце декабря оленьи стада еще не активны, и у чукчей есть время, чтобы отдохнуть, съездить в гости. Но главное, что в день зимнего солнцестояния на небе зажигается самая яркая звезда Альтаир ритуального созвездия Пэгэтти. Утром световой день пусть на долю секунды, но прибавляется, а это значит, что все начинается заново.

Праздник, кстати, так и называют — Пэгэтти. Это слово переводится с чукотского как "пестрое скопление". Этнографы считают, что так древние чукчи называли стада северных оленей — символа богатства и благополучия в этих местах. И сегодня, как и тысячи лет назад, новогодний праздник начинается на Чукотке с разжигания ритуального костра с помощью огнивной доски — такие здесь есть в каждой семье. Стоя у огня, коренные жители Чукотки просят восходящую звезду позволить им сытно пережить долгую зиму и встретить неласковое арктическое тепло в полном здравии.

— Мы, наверное, один из немногих регионов России, где в такой необычный день не делают ставку на туристов, а проводит Пэгэтти для себя, для наших детей, как это и делали наши предки, — говорит Нотатынагтргина. — На столах в этот день традиционно много оленьего мяса да кашица из арктических трав — щавеля и кровохлебки, приправленная нерпичьим жиром, оленьей кровью, морошкой и шикшей. В Анадыре праздновать будут с размахом, а в небольших селах — скромнее, но не менее душевно. Считается, что в этот день нужно думать только о хорошем, мысли должны быть светлыми. Так яркая звезда будет освещать жизненный путь каждого целый год.

А вот упоминаний о новогодних волшебниках в культуре коренных малочисленных народов Чукотки нет: здесь главными являются духи природы. Стужу и метели в удаленный регион, по приданиям эскимосов, насылает злой дух Тыкывак. Считается, что, когда он падает на землю около жилищ — под ним трескается земля, поэтому, чтобы он насмерть не заморозил всех обитателей яранги, нужно громко постучать ему в ответ. Как рассказали в Музее наследия Чукотки, Тыкывак является одним из ярких представителей тугныгаков — недобрых духов эскимосской мифологии.

— Есть грустная легенда, связанная с Тыкываком, подтверждающая, что говорить о нем, как о добром зимнем волшебнике, нельзя, — рассказывают в музейном комплексе. — Согласно одному из мифов, смелый юноша-эскимос призывал людей не бояться Тыкывака и даже бросил в него гарпун. Тогда злому духу удалось скрыться от преследования храброго мужчины — он буквально провалился под землю. Но уже на следующий день, приняв облик доброго старика, Тыкывак заманил юношу в ярангу и убил. С тех пор и рассказывают эту историю в назидание детям.

Ульяна Бакуменко, Юлия Бочкарева, Эльвира Балганова