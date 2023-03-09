Суд оштрафовал подрядчика строительства станции метро в Новосибирске

Размер штрафа составил свыше 13 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Суд в Новосибирске оштрафовал подрядчика строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске - компанию "СпецТрансСтрой". Об этом ТАСС сообщили в областной прокуратуре.

"Подрядчик строительства станции метро "Спортивная" был оштрафован на сумму более 13 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

Решение вынесено судом после возбуждения административного дела из-за срыва сроков сдачи станции. О его возбуждении в прокуратуре сообщили в середине января. В компании "СпецТрансСтрой" отставание объяснили изменениями в законодательстве и заменой импортного оборудования.

В декабре мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство станции метро "Спортивная" до конца марта 2023 года. В кулуарах Красноярского экономического форума в начале марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил ТАСС, что ввод станции планируется весной.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.