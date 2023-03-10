Календарь событийного туризма на Кубани сократился вдвое из-за ограничений полетов

Список мероприятий сократился до 100 утвержденных событий на 2023 год

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Более 30% организаторов мероприятий событийного туризма в Краснодарском крае вынужденно отменили их проведение из-за авиационных ограничений. Об этом сообщила заместитель начальника отдела межрегионального взаимодействия и событийных мероприятий Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Александра Ступко на онлайн-пресс-конференции "Событийный туризм в России: тренды и прогнозы" в пятницу.

"Развитие внутреннего туризма, в том числе и событийного, у нас сейчас одно из самых важных направлений развития отрасли в целом. Событийный туризм только начал отходить от пандемии, как вдруг возникли некоторые геополитические особенности. Нельзя сказать, что это не повлияло: если в 2022 году мы смогли провести более 200 мероприятий, то на 2023 год, по состоянию на сейчас, у нас запланированы пока около 100. Более 30% организаторов мероприятий после всех введенных ограничений, к сожалению, были вынуждены их отменить", - сообщила Ступко.

Она отметила, что Краснодарский край продолжает занимать лидирующие позиции по проведению событийных международных мероприятий за счет того, что аэропорт Сочи продолжает работать в режиме логистического хаба. Также, по ее словам, развитию событийного туризма в регионе способствовало создание федеральной территории Сириус, где упор делается на проведение научных мероприятий. Ступко добавила, что в Краснодарском крае продолжают развиваться гастрономический и винный туризм.

В условиях авиационных ограничений из четырех существующих в Краснодарском крае аэропортов единственным работающим в регионе и выполняющим функцию логистического хаба является аэропорт Сочи. Краснодарский край - один из основных туррегионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.