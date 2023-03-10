Отдаленное село в Свердловской области газифицируют за 58 млн рублей

Работы планируют провести в ближайшие два года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. В Свердловской области направят более 58 млн рублей на газификацию села Чернорицкое Ирбитского района, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"В 2023 году на строительство газопровода в селе Чернорицкое из областного бюджета будет направлено 23,1 млн рублей, в 2024 году - еще 35,2 млн рублей. К "голубому топливу" смогут подключиться 146 домовладений", - цитирует департамент исполняющего обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анну Кузнецову.

Село Чернорицкое газифицируют в ближайшие два года. Газопровод протяженностью 13,1 км построят по областной программе "Комплексное развитие сельских территорий".

Село Чернорицкое находится в Свердловской области на обоих берегах реки Черная (правого притока реки Ирбит), в устье правых притоков рек Чубашиха и Ольховка, примерно в 200 км от Екатеринбурга.

В 2021 году президент России поручил ускорить газификацию домов, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. В июне 2022 года свердловские власти сообщали, что потенциал догазификации региона составляет 77,6 тыс. объектов в 357 населенных пунктах. Власти региона планируют, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу будут иметь 90% жилых домов.