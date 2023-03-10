В Петербурге планируют к 2026 году заменить все лифты с истекшим сроком эксплуатации

В городе насчитывается порядка 7 тыс. лифтов, требующих замены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Лифты с истекшим сроком эксплуатации заменят в Петербурге до конца 2025 года. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

"До конца 2025 года в Петербурге заменят все лифты, у которых закончился срок эксплуатации", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий сообщил в прямом эфире Центра управления регионом, что на сегодняшний день таких лифтов в городе насчитывается порядка 7 тыс.

На эти цели из городского бюджета выделили дополнительно 3 млрд рублей, что позволило в 2022 году заменить более 1 тыс. лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Всего за 2022 год заменили 1 460 лифтов. В 2023 году планируют направить 6 млрд рублей на замену порядка 2 тыс. лифтов.

"Город увеличивает финансирование и наращивает темпы ремонта лифтов. Устаревшие механизмы заменяются современными - экономичными и надежными, повышается комфорт в домах петербуржцев", - приводит пресс-служба слова губернатора города Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что многопрофильный холдинг S8 Capital, который приобрел все активы американской Otis Elevator Company в России, начнет выпускать лифты под маркой "Метеор". Компания планирует до 40% нарастить портфель заказов участия в госпрограмме капитального ремонта по замене лифтов.