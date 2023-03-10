В Ульяновске открылся первый в мире музей камня симбирцита

Открыть музей удалось благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства"

УЛЬЯНОВСК, 10 марта. /ТАСС/. Музей, где представлены изделия из камня симбирцита, открылся в Ульяновске. Это первый подобный музей в мире, сообщили в пресс-службе правительства Ульяновской области.

Симбирцит - поделочный полупрозрачный камень из группы кальцитов желтых, красноватых, темно-коричневых, белых и зеленоватых оттенков (разновидность оникса). Назван в честь города Симбирска в 1985 году, также его называют "волжский янтарь" и "симбирский кальцит". Основа симбирцита была сформирована в века раннемелового периода 95-65 млн лет назад и содержит остатки ископаемой фауны: аммонитов, белемнитов и костей морских рептилий. Считается, что симбирцит приносит в дом благополучие и материальный достаток, а также предохраняет от "дурного глаза".

"В Ульяновске открылся первый в мире музей симбирцита. Проект "Симбирцитовая зала" реализован благодаря федеральной финансовой поддержке по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", - отмечается в сообщении.

По информации правительства региона, в музее представлены симбирцитовый трон, мозаичное панно "Жар-птица и Рог изобилия", фонтан "Поток энергии". Кроме того, здесь можно увидеть уникальную коллекцию аммонитов, в том числе самый большой в Поволжье экземпляр.

Комплексная экскурсионная программа позволит туристам не только посетить музей, но и ознакомиться с производством, где обрабатывается камень. Гости также смогут увидеть арт-объекты из симбирцита.

Ульяновская область в 2022 году получила федеральное финансирование на общую сумму 20 млн рублей по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".