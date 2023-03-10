Резидент АЗРФ построит ярмарочный комплекс в Архангельске

Капитальные вложения в проект оцениваются в 230 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 10 марта. /ТАСС/. Новый резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ) построит в Архангельске ярмарочный комплекс, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"В Арктической зоне РФ зарегистрирован новый резидент - компания "Русские ярмарки Архангельск". По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор планирует построить в Архангельске большой ярмарочно-развлекательный комплекс, в котором свои товары - сельскохозяйственную и промышленную продукцию, изделия декоративно-прикладного искусства - представят сотни товаропроизводителей", - указано в сообщении.

Капитальные вложения в проект оцениваются в 230 млн рублей. Планируется создание 38 новых рабочих мест. Налоговая отдача от реализации проекта в течение десяти лет составит 265 млн рублей.

Ярмарочный комплекс откроется в округе Майская Горка. В здании разместятся 320 торговых павильонов площадью 20 кв. м каждый. Будут предусмотрены места под гастромаркет, кафе и рестораны, сцену, каток, событийные и детские площадки, аттракционы. В новом пространстве будут проходить праздники, фестивали, мастер-классы, театральные представления, деловые и образовательные мероприятия. Компания-инвестор благоустроит и территорию, прилегающую к ярмарочному комплексу.

Проект предполагает использование разработанной в компании IT-платформы - она поддерживает связь между предпринимателями и покупателями, арендаторами и арендодателями: через нее, например, можно продать продукцию оптом, организовать аукцион, получить рекомендации по оптимальной цене, продвинуть товар. Каждый из предпринимательских проектов получит эффективное логистическое сопровождение. "Под строительство планируется выделить в черте города участок площадью 40 тысяч квадратных метров, чтобы посетить ярмарку могли как можно больше местных жителей и гостей Архангельска. Согласно плану-графику, с третьего квартала инвестор начнет проектно-изыскательские работы, приступить к строительно-монтажным работам планируется в 2024 году", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимира Гудкова.

Резиденты АЗРФ

Число реализуемых в Архангельской области резидентами АЗРФ проектов достигло 175. Общий объем заявленных инвестиций составляет около 110 млрд рублей, запланировано создание 5,6 тыс. рабочих мест. Резиденты фактически вложили 12,2 млрд рублей и создали почти 1,9 тыс. рабочих мест, 55 проектов уже успешно реализованы.

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. Если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.