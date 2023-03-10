В Санкт-Петербурге реконструируют подсветку Дворцового моста

Работы планируют завершить до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Реконструкцию художественной подсветки Дворцового моста в центре Санкт-Петербурга планируют произвести до конца 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации. Подсветка Дворцового моста регулярно используется для украшения города в дни государственных праздников и различных памятных дат.

"В части модернизации и развития световой среды Санкт-Петербурга обсуждалась реконструкция художественной подсветки Дворцового моста. Работы планируется завершить в текущем году", - рассказали в пресс-службе.

Проект будет реализован в рамках совместной программы правительства Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром". Соответствующая дорожная карта действует с июня 2022 года, она содержит более 60 пунктов, отметили в пресс-службе городской администрации.

Ход реализации дорожной карты обсуждался на совместном рабочем совещании правительства Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром". Стороны обсудили перспективы использования территорий старейших петербургских электростанций в историческом центре города. Здесь планируется реализовать проект общественно-делового центра "Электростанции № 1, 2, 3". Важной составляющей является сохранения архитектурного облика старых станций.

Для развития газомоторной инфраструктуры были определены адреса объектов газозаправочной инфраструктуры, строительство которых реализуется силами инвесторов. В частности, ООО "Газпром газомоторное топливо" запланирован ввод в эксплуатацию трех газозаправочных станций в этом году. Кроме того, стороны обсудили перспективы строительства "Лахта центр 2" и "Лахта центр 3".

Открытый в 1916 году Дворцовый мост получил постоянную художественную подсветку в 1997 году. В праздники и дни памятных дат мост подсвечивают около 600 светодиодных светильников.