В Псковской области возведут современные теплосети для 20 многоэтажек в городе Острове

Работы будут проводиться за счет региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры

ПСКОВ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры намерены привести в порядок тепловые сети в третьем по величине городе области - в Острове. Это позволит создать современные инженерные коммуникации для 20 многоквартирных домов, сообщила пресс-служба правительства области.

Тема модернизации сферы ЖКХ для региона имеет крайне важное значение, так как степень физического износа объектов коммунальной инфраструктуры здесь достигает порядка 80%. Это самый высокий показатель среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

"Проект региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры одобрен правительством РФ. Соответствующее решение принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Программа Псковской области включает в себя реализацию мероприятий по строительству магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в военном городке "Остров-3", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в Острове будут построены тепловые сети до здания Дома офицеров и двух котельных. Кроме того, запланировано возведение внутриквартальной системы отопления к более чем 20 многоквартирным жилым домам. В частности, предполагается замена инженерных сетей на протяжении более чем 20 километров.

"Данные работы позволят улучшить качество коммунальных услуг для населения, повысить надежность коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования составляет более 800 млн рублей, в том числе 600 млн рублей - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.