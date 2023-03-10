В Астраханской области с 2024 года установят разрешенные для туристической рыбалки места

Вице-губернатор Олег Князев уточнил, что рыболовы-любители ежегодно вылавливают в области около 40 тыс. тонн рыбы, что сопоставимо с объемами вылова промышленным способом

АСТРАХАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Места, разрешенные для туристической рыбалки, планируют организовать в Астраханской области с 2024 года. Об этом по итогам совещания по вопросу любительского рыболовства в рамках рыбохозяйственного совета сообщил вице-губернатор региона Олег Князев.

"Мы обсуждаем с коллегами из соответствующих служб вопрос о том, чтобы со следующего года должны быть жестко и четко отработаны места для туристической рыбалки. Чтобы туристы не там, где хотели, останавливались и рыбачили, не там, где они хотели, устанавливали свою палатку и свой автомобиль, а по строгим определенным четким отработанным местам", - сказал Князев.

Вице-губернатор региона уточнил, что, по данным Минсельхоза региона, рыболовы-любители ежегодно вылавливают в Астраханской области около 40 тыс. тонн рыбы, что сопоставимо с объемами вылова промышленным способом. По данным областных властей, в 2022 году в весенний сезон регион посетили около 3 млн туристов, и практически все они - рыбаки. При этом в ходе контрольных мероприятий за соблюдением правил рыболовства было составлено более 2 тыс. протоколов, изъято 40 тонн водных биоресурсов и несколько тысяч запрещенных орудий лова.

Как сообщил на совещании руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин, в состав рабочей группы по организации совместных рейдов в текущем турсезоне задействуют 50-55 инспекторов астраханского отдела рыбоохраны, основные контрольные мероприятия пройдут с 1 апреля по 16 мая. Еще 25 инспекторов будут привлечены дополнительно из других регионов России для проведения рейдов в период с 25 апреля по 6 мая.

По словам главы Икрянинского района Астраханской области Натальи Бутузовой, в прошлом году за весенний турсезон из стихийных мест пребывания туристов было вывезено 504 куб. м мусора.

Ежегодно весной гости Астраханской области, приехавшие в дельту на сезон ловли воблы, стихийно ставят на берегу палаточные лагеря. Зачастую это делается для ее бесконтрольного вылова и последующей обработки. Туристы оставляют после себя мусор, загрязняют окружающую среду автомобилями, которые ставят в границах водного объекта.