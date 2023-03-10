В Севастополе возобновились экскурсии в диораме в формате открытой реставрации

Посетителям показывают процесс реставрации, который в обычное время скрыт от посторонних глаз

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Экскурсии с демонстрацией реставрационных процессов возобновились в диораме "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." в Севастополе. Об этом сообщается на сайте Музея обороны Севастополя.

"С 10 марта в диораме "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." возобновляются уникальные экскурсии в формате открытой реставрации. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря приступили к следующему этапу работ - реставрации предметного плана диорамы", - говорится в сообщении.

Посетителям показывают процесс реставрации, который в обычное время скрыт от посторонних глаз. "За процессом вы сможете наблюдать в режиме реального времени, а наши опытные экскурсоводы расскажут об особенностях работы мастеров и об используемых профессиональных материалах", - отмечается на сайте музея.

С 28 февраля экскурсии по диораме в формате открытой реставрации были временно приостановлены в связи с проведением работ по покрытию легендарного живописного полотна специальным лаком. Первая экскурсия в таком формате состоялась 9 февраля.