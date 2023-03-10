В Великом Новгороде открылась выставка "Под кровом милости Твоей…"

Она посвящена образу Богоматери Знамение

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Выставка "Под кровом милости Твоей…", посвященная образу Богоматери Знамение, открылась в главном здании Новгородского музея-заповедника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Выставка, посвященная прославленной святыне Новгорода - образу Богоматери Знамение, проводится в Новгородском музее-заповеднике впервые. В ее состав включено более 60 памятников иконописи, шитья, декоративно-прикладного искусства из собрания музея. На открытии состоится презентация каталога выставки", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили музейщики, чудотворная икона "Богоматерь Знамение" - одна из древнейших святынь Новгорода, по преданию спасшая город во время осады суздальцами в 1170 году. Икона "Богоматерь Знамение", созданная во второй четверти XII века, до 1934 года хранилась в Знаменском соборе, затем поступила в Новгородский музей, а с 1991 года находится в Софийском соборе.

"В состав выставки включены уникальные памятники, исторически связанные с прославленной святыней: шитая подвесная пелена чудотворной иконы, напрестольный крест с вложенной в него частицей древа "Причастие Богородицы Знаменской", а также драгоценный оклад, созданный в 1854 году мастером Калиной Рябковым для списка древней святыни и украшенный золотыми дробницами перегородчатой эмали с изображением Деисуса второй половины XII - начала XIII века, которые, как полагают, входили в состав княжеской диадемы и были приложены к чудотворному образу еще в домонгольский период", - пояснили в пресс-службе.

На выставке экспонируются некоторые памятники, в основе иконографии которых лежит "Слово о Знамении святыя Богородица в лето 6777-е". Прежде всего, это икона "Чудо от иконы "Богоматерь Знамение" ("Битва новгородцев с суздальцами") середины - второй половины XV века, а также впервые экспонируемая рама списка иконы "Богоматерь Знамение" из Николо-Дворищенского собора, повторившая живописное обрамление прославленной святыни в иконостасе Знаменского собора.

"В XV столетии в Новгороде сложилась новая иконография, сочетающая изображения избранных святых и Богоматери Знамение. К подобным памятникам принадлежат подвесная пелена середины XVII века из Хутынского монастыря, на которой вышиты осененные образом Богоматери Знамение наиболее чтимые новгородские святые, а также икона "Богоматерь Знамение, с избранными новгородскими святыми и изображением Новгородского кремля" из церкви Архангела Михаила на Торгу, в которой зримое воплощение получила идея Божественного покровительства Новгороду, явленного через осеняющий город чудотворный образ и новгородских святых", - пояснили в пресс-службе. Выставка будет работать по 28 августа.