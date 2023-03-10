Ленобласть и Ростехнадзор разработают программу безопасности гидротехнических сооружений

За счет нее планируется сократить долю бесхозных гидротехнических сооружений в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области совместно с Ростехнадзором разработают региональную программу безопасности гидротехнических сооружений. В результате долю бесхозных гидротехнических сооружений в Ленинградской области планируют сократить до минимума через два-три года, сообщила пресс-служба комитета.

"Накопленный опыт и продуктивная совместная работа двух ведомств (комитета по природным ресурсам и Ростехнадзора - прим. ТАСС) в течение двух-трех лет позволят свести к минимуму долю бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Ленинградской области. Для реализации намеченных целей комитетом при поддержке Ростехнадзора разрабатывается региональная программа "О безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подведомственное комитету ЛОГКУ "Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды" ежегодно проводит работы для безаварийного пропуска паводка и недопущения возникновения ЧС, в том числе на бесхозных гидротехнических сооружениях. Специалисты осматривают конструктивные элементы и проточные части гидротехнических сооружений, ежедневно контролируют уровень воды в верхних бьефах с ведением журналов наблюдений за уровнями воды в водохранилищах на гидротехнических сооружениях. Объекты также очищают от мусора. Подготовлен аварийный запас инструментов, механизмов, спецодежды и транспортных средств, исходя из необходимости безаварийного пропуска паводковых вод, сформированы резервы стройматериалов, строительных машин и оборудования для оперативной локализации и ликвидации аварий на сооружениях.

Всего на территории области расположены 142 гидротехнических сооружения, из которых 24 находятся в собственности региона. На сегодняшний день в перечне бесхозных объектов находятся 19 гидротехнических сооружений. В течение 2022 года этот перечень сократился на пять сооружений.

Ростехнадзор за последние несколько лет на 3 тыс. сократил число бесхозных гидротехнических сооружений в России. Зафиксировано снижение аварийности в 2,5 раза и случаев смертельного травматизма почти в два раза за период 2012-2022 годов при снижении числа проверок в 2,5 раза.