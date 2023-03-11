В Бурятию на фестиваль "Байкальская миля" съехались более 3 тыс. гонщиков и туристов

На лед озера Байкал выехали порядка 70 единиц гоночной техники

УЛАН-УДЭ, 11 марта. /ТАСС/. Юбилейный V Фестиваль скорости "Байкальская миля" собрал на восточном берегу Байкала, в Бурятии, более 3 тыс. участников и гостей со всей России и из Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС в субботу министр туризма республики Алдар Доржиев.

"Приехали порядка 90 участников со всей России, есть представители Белоруссии, всего собралось около 3 тыс. зрителей. И многие гости рассказывают, что хотят вернуться на Байкал уже летом - с родственниками, друзьями. Сейчас все места размещения у нас заняты, они были забронированы задолго до фестиваля. Такое мероприятие имеет большой экономический эффект для развития туризма на Байкале в Бурятии", - сказал Доржиев.

На лед озера выехали порядка 70 единиц гоночной техники: от мотоциклов, багги и самодельных машин до автодомов на колесах. Отечественную технику представили крупнейшие российские автопроизводители - компании "Автоваз", "ГАЗ", "УАЗ", "Волгабас". Важным событием "Байкальской мили" в 2023 году стало появление нового зачета - "Формула Lada", где выступают исключительно обладатели автомобилей, как отметили организаторы, "самой народной и любимой многими марки". "Наша команда Lada Sport Rosneft представила на фестивале прототипы новых спорт-автомобилей "Lada Гранта Спорт" и "Lada Веста Спорт", это будут самые быстрые отечественные автомобили", - сказал на торжественной церемонии открытия "Байкальской мили" президент и генеральный директор "Автоваза" Максим Соколов.

Все машины проезжают "байкальскую милю", равную самой глубокой точке Байкала - 1 642 м. Также гонщики соревнуются в дрэг-рейсинге на дистанции 1/8 "байкальской мили".

Большое внимание на мероприятии уделяется недопущению загрязнений озера при проведении соревнований. На льду работает "экологический патруль" - это волонтеры, контролирующие то, как участники гонок соблюдают правила организаторов: каждая машина должна парковаться на специальном настиле. В случае, если на лед проливается машинное масло, место загрязнения обрабатывается специальным абсорбентом, отходы вывозятся с Байкала и утилизируются.

Впервые "Байкальская миля" состоялась в 2019 году, в ней приняли участие 27 гонщиков. Фестиваль скорости - в первую очередь соревнование инженерной мысли, открывающее дорогу любым изобретениям вне зависимости от количества колес или двигателя. На льду Байкала за всю историю мероприятия успели посоревноваться разные участники - от лыжника с рекордом 197 км/ч до реактивной машины, разогнавшейся до 283,766 км/ч.