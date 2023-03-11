В приюте для диких животных под Волгоградом откроют научно-образовательный визит-центр

На реализацию проекта направят средства Фонда президентских грантов в размере 1,6 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Научно-образовательная площадка заработает весной 2023 года на территории центра реабилитации диких животных в Волгоградской области. Для этого благодаря поддержке Фонда президентских грантов построят геокупол, где будут проводить научные работы по охране редких видов животных, обитающих в регионе, а также обучать детей беречь природу, сообщила в субботу ТАСС директор областного фонда защиты животных и приюта "Дино" Анжела Макарова.

Проект по созданию научно-образовательной площадки на базе центра реабилитации диких животных "Дино" в Волгоградской области получил поддержку Фонда президентских грантов в 1,6 млн рублей.

"Это пилотный проект. Я считаю, что нужда в этом очень назрела. Не только по реабилитации диких животных. Местные животные у нас тоже нуждаются в защите и сохранении вида. Мы строим на базе нашего приюта визит-центр. Заложили строительство геокупола, где будем принимать гостей", - сказала Макарова, отметив, что геокупол достроят в апреле 2023 года.

По словам Макаровой, из панорамных окон купольного здания будет открываться вид на вольер со львами. Условия для содержания львов, которых сейчас на попечении "Дино" два, также будут улучшены благодаря господдержке - на средства гранта построят новый вольер площадью в полгектара.

Как уточнила собеседница агентства, научно-образовательный визит-центр будет работать по двум направлениям. Так, здесь начнут обучать школьников и студентов сохранению дикой природы. Для них организуют лекции, мастер-классы по изготовлению экосувениров, а также образовательные походы по Волга-Ахтубинской пойме с профессиональным фотографом. В течение первого года в планах обучить около 1,5 тыс. детей и молодежи.

Помимо этого, в новом центре займутся изучением редких диких животных, проживающих на территории Волгоградской области, с целью сохранения их численности. "Будем изучать повадки в том числе корсаков [хищных млекопитающих рода лисиц] в нашей Волго-Ахтубинской пойме. Корсак занесен в Красную книгу и считается уязвимым. И мы в рамках этого проекта хотим проводить научную работу, ставить фото- и видеоловушки, пытаться посчитать, сколько у нас корсаков, попробуем с квадрокоптера заснять", - добавила руководитель "Дино".

О фонде и приюте "Дино"

Волгоградский областной фонд защиты животных "Дино" и одноименный приют и центр реабилитации животных расположены в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. "Дино" является одним из крупнейших приютов для животных в России. На общей площади в 12 га содержатся более 300 собак и 40 лошадей, десятки кошек, два африканских львенка и зеленая мартышка, конфискованные волгоградскими полицейскими, а также пума, которую недавно привезли из Севастополя. Часть животных, которых реабилитируют в "Дино", отпускают в их естественную среду обитания. На попечении остаются те, кто уже не сможет выжить в природе, чаще всего - это конфискованные у контрабандистов дикие звери и птицы.