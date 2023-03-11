Самолет "Полярных авиалиний" в Якутии вернулся на аэродром из-за трещины в стекле

Территориальное управление Росавиации проводит проверку

ТАСС, 11 марта. Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии" вернулся в аэропорт Сунтар после обнаружения трещины в обогреваемом стекле, сообщает в субботу пресс-служба авиакомпании.

"11 март 2023 года при выполнении регулярного рейса по маршруту Сунтар - Якутск на воздушном судне Ан-24, экипаж обнаружил трещину на обогреваемом стекле и принял решение о возврате в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

Из Якутска в Сунтар вылетело резервное воздушное судно, самолет Ан-26, на котором 20 пассажиров будут доставлены в столицу республики. По факту появления трещины на обогреваемом стекле назначена проверка, которую проводит территориальное управление Росавиации.