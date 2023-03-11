В Ульяновск доставили ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Златоуста

Святыню доставили в город из кафедрального соборного храма Христа Спасителя Москвы

УЛЬЯНОВСК, 11 марта. /ТАСС/. Прихожане кафедрального Спасо-Вознесенского собора Ульяновска встретили ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Златоуста, передает корреспондент ТАСС. Святыню доставили в город из кафедрального соборного храма Христа Спасителя Москвы и будет находиться в Ульяновске до 15 марта.

Как сообщил журналистам митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, встреча святыни стала одним из мероприятий православной книжной выставки "Радость слова", которая проходит в Ульяновске до 15 марта. "Это традиция, которая сложилась. Когда издательский совет РПЦ, проводит выставки-форумы "Радость слова", всегда привозится какая-то святыня. Сегодня к нам прибыла часть мощей святителя Иоанна Златоуста. Конечно, это большое событие для верующих людей", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о значении прибытия святыни для жителей региона.

Митрополит Лонгин добавил, что святыни, которые привозят в регион для поклонения верующих, - чудотворные иконы, мощи святых - это благословение Божье и возможность особенно глубоко помолиться тому или иному святому. "[Иоанн Златоуст] - великий угодник Божий и человек, который самым глубоким и непосредственным образом связан с делом просвещения, с книжным делом. Недаром в древности его поучения переписывали, печатали. Одна из первых печатных книг так и называется "Златоуст", где собраны отрывки из его поучений по разным поводам", - уточнил он.

По словам митрополита, в современном русском переводе собрание творений Иоанна Златоуста насчитывает 12 больших томов, почти все они состоят из двух частей. "То есть почти 25 книг. Это очень значительный массив литературы, при том, что это далеко не все, переведенное из написанного им на русский язык", - отметил он.

Лонгин пояснил, что именно поэтому церковь называет Иоанна Златоуста вселенским учителем. "Он человек, который во многом определил последующее развитие духовной литературы во всем христианском мире", - подчеркнул митрополит.

На православной межрегиональной книжной выставке "Радость слова" в Ульяновске представлена детская литература, жития святых, Священное Писание, книги о таинствах и богослужении. В ее программе также конференции, круглые столы, встречи, фотовыставки, кинолектории. Гости выставки могут приобрести понравившуюся литературу, принять участие в благотворительной акции "Подари книгу детям" и задать интересующие вопросы священнику. В мероприятии принимают участие писатели - лауреаты Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, известные богословы и общественные деятели. Издательский совет РПЦ реализует просветительский проект православной книжной выставки "Радость слова" по благословению патриарха Московского и всея Руси на протяжении более 10 лет.