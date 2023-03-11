Около 350 человек написали диктант на адыгейском языке

Диктант на адыгейском языке в форматах офлайн и онлайн написали в четырех регионах юга России, а также в Москве и Турции

МАЙКОП, 11 марта. /ТАСС/. Участниками пятой Международной просветительской акции "Адыгэ диктант", приуроченной ко Дню адыгейского языка и письменности и 100-летнему юбилею ученого-лингвиста, профессора Адыгейского государственного университета (АГУ) Зайнаб Керашевой, стали 350 человек. Диктант на адыгейском языке в форматах офлайн и онлайн написали в четырех регионах юга России, Москве и Турции. Об этом сообщила ТАСС декан факультета адыгейской филологии и культуры АГУ Нуриет Хамерзокова.

За последние 100 лет в мире исчезло более 400 языков, в России сейчас более 100 умирающих и находящихся в опасности языков. После исследования северокавказских языков эксперты ЮНЕСКО признали вымирающими адыгейский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский и еще ряд языков, носители которых проживают на Кавказе.

"По традиции ко Дню адыгейского языка и письменности, который в Адыгее ежегодно отмечают 14 марта, мы приурочили просветительскую акцию - диктант на адыгейском языке, чтобы он объединил людей разных возрастов и профессий, - всех, кто испытывает любовь к родному языку. В этом году диктант, посвященный 100-летнему юбилею выдающегося ученого-лингвиста, профессора, основателя первой научной школы по адыгскому языкознанию Зайнаб Керашевой, написали около 350 человек из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, а также города Дюздже Турции", - сказала Хамерзокова.

Написание диктанта

Текст диктанта, посвященный ученому, объемом 220 слов написала ученица Зайнаб Керашевой, кандидат исторических наук, доцент факультета адыгейской филологии и культуры АГУ Мира Унарокова. По словам Хамерзоковой, он совсем не сложный, ориентированный на средний уровень знания адыгейского языка и очень интересный. Диктант писали на очной площадке на факультете Адыгейской филологии и культуры и онлайн - в прямом эфире на ютуб-канале АГУ. Текст в прямой трансляции прочитала руководитель службы радиовещания Всероссийской государственной телерадиокомпании "Адыгея" Сусанна Хачемизова.

"Диктант пишут добровольно, по желанию - анонимно, указав на своих работах псевдоним или поставив символ, чтобы после проверки узнать свой результат. Итоги мы вывесим на сайте факультета 20 марта. Оцениваем работы как "отлично" и "хорошо", в остальных указываем количество ошибок - орфографических, пунктуационных, грамматических - для того, чтобы участники сами себя проверили", - отметила декан факультета адыгейской филологии и культуры АГУ, добавив, что участниками диктанта стали люди самых разных возрастов и профессий.

Зайнаб Керашева (1923-1998) - советский и российский лингвист, кавказовед и общественный деятель. Первая в Адыгее женщина - доктор филологических наук (1969), профессор (1970), заслуженный деятель науки РСФСР (1982) и Республики Адыгея (1993). Исследовала актуальные проблемы современной лингвистики, описала грамматический строй адыгского языка, соавтор "Толкового словаря адыгейского языка" и "Грамматики адыгейского языка", являющихся значительным вкладом не только в адыгское, но и в кавказское языкознание.