На Ямале открылись II Всероссийские арктические игры

Турнир организован в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Церемония открытия II Всероссийских арктических игр состоялась в субботу в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа. Турнир организован в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", организаторы - Министерство спорта РФ и правительство Ямала.

"Сегодня в Салехарде состоялось торжественное открытие II Всероссийских арктических игр. В них примут участие 700 спортсменов из девяти северных регионов страны", - сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Из ожидаемых к участию спортсменов девяносто уже прибыли в Салехард.

В состязаниях принимают участие спортсмены северных широт страны - юноши и девушки от 11 до 19 лет из республик Коми, Карелии, Якутии, Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей. К участию допущены спортсмены, не входящие в основной или резервный составы сборных команд России, и те, кто не участвовал в мировых юношеских соревнованиях в течение двух лет до проведения игр.

В этом году программа расширена до девяти видов спорта: фигурное катание, настольный теннис, биатлон, стрельба из лука, лыжные гонки, состязания атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина - настольный теннис), волейбол, волейбол на снегу. Спортсмены примут участие и в соревнованиях по северному многоборью - такие состязания включены в программу игр впервые: борьба пройдет в дисциплинах "метание топора на дальность", "прыжки через нарты", "тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами", также спортсмены испытают себя в комбинированной лыжной эстафете - этнобиатлоне.

Первые Арктические игры прошли в Салехарде и Лабытнанги, соседнем городе, с 22 марта по 18 апреля 2022 года, в них принял участие 141 спортсмен. Состязания были организованы по пяти видам спорта: фигурному катанию, настольному теннису, лыжным гонкам, биатлону и стрельбе из лука. Победителем игр стала команда Красноярского края. Ямал занял почетное второе место. Третье место заняла команда Якутии. Летом 2022 года зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко распорядился проводить соревнования ежегодно и увеличить число дисциплин в программе. В аппарате вице-премьера по итогам его тогдашней встречи с Дмитрием Артюховым, главой Ямала, где проходили I Всероссийские арктические игры, так процитировали слова Чернышенко: "В рамках данного президентом Владимиром Путиным поручения Минспорту необходимо проработать ежегодное проведение Всероссийских арктических игр, а также определить критерии отбора регионов-организаторов. Важно увеличить количество видов состязаний (не менее 10-15), чтобы расширить формат Игр и привлечь больше участников, в том числе из дружественных зарубежных стран".