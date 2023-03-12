Во Владивостоке из-за снегопада закрыли въезд для большегрузов

В расчистке дорог участвуют 154 спецмашины

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Движение большегрузных автомобилей на въезд во Владивосток закрыто из-за снежного циклона, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации города.

"Минувшей ночью на дальневосточную столицу обрушился снегопад. Осадки не прекращаются. В расчистке дорог сейчас задействовано 154 спецмашины муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Большегрузам запрещен въезд в город в связи с непогодой. Такое решение принял оперштаб", - говорится в сообщении. Уточняется, что на текущий момент полиция еще выпускает грузовики из города.

Для безопасности автомобилистов закрыто движение по улице Капитана Шефнера - самому крутому спуску города.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Примгидромета", за ночь во Владивостоке выпало 11 мм осадков, а высота снежного покрова составила 14 см.

В пятницу Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за циклона, который принесет в регион сильный снег и ветер. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах сильными. Местами ожидается метель при ветре скоростью 15-20 м/с, на побережье порывами до 27 м/с.