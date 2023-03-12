В Приангарье внедрят разработку для поиска пожаров, возникших из-за гроз

Система основана на регистрации электромагнитного излучения, которое генерируют молниевые разряды

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Ученые в Иркутске разработали систему регистрации молний, которую в лесопожарном сезоне 2023 года министерство лесного комплекса региона начнет использовать для поиска очагов пожаров, возникших из-за гроз. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"До начала пожароопасного сезона в региональную геоинформационную систему министерства лесного комплекса интегрируют разработанную иркутскими учеными систему грозопеленгации. Грозопеленгаторы разработали сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета совместно с учеными Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук", - говорится в сообщении.

Система регистрации молниевых разрядов позволит выявлять лесные пожары, произошедшие из-за гроз, и точные места их возникновения. С учетом этой информации будут корректироваться маршруты авиапатрулирования, что позволит обнаруживать лесные пожары на ранней стадии. Система грозопеленгации основана на регистрации электромагнитного излучения, которое генерируют молниевые разряды.

Финансирование охраны лесов от пожаров в этом году в регионе увеличено по сравнению с прошлым годом на 14% - до 1,920 млрд рублей. В частности, на оснащение лесопожарных формирований техникой и оборудованием по федеральному проекту "Сохранение лесов" выделено 64,6 млн рублей из федерального бюджета. Как сообщил ТАСС заместитель министра лесного комплекса региона Эдуард Филиппов, на эти деньги планируется приобрести 28 единиц лесопожарной техники, в том числе вездеходы повышенной проходимости, укомплектованные пожарным оборудованием, автомобили для перевозки лесных пожарных и снаряжения, вахтовые автобусы и другую технику. В целом обеспеченность лесопожарных формирований техникой в 2023 году выросла почти на 4% по сравнению с прошлым годом и достигла 91,5% от норматива, сообщил Филиппов. Штат парашютно-десантной пожарной службы превышает норматив на 20 человек и составляет 440 специалистов.

В апреле-мае власти региона планируют провести массовую профилактическую работу в садоводствах, чтобы не допустить прошлогодней ситуации, когда в нескольких дачных товариществах произошли крупные пожары. К рейдам привлекут студенческие отряды, сообщил замминистра. Открытие пожароопасного сезона в 2023 году в регионе прогнозируется 10 апреля.

В Иркутской области сосредоточено более 10% российских лесов. Это один из главных лесопромышленных регионов страны. В 2021 году в Приангарье произошло наименьшее за последние 5 лет количество лесных пожаров - 584. В 2022 году их было 728.