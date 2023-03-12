В Центральной России 12 марта прогнозируют рекордное количество осадков

Ожидается до 23-28 мм, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Рекордное количество осадков выпадет в воскресенье в городах центральной части России, ожидается до 23-28 мм. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня прогнозируется усиление осадков, выпадет еще до 12-17 мм при месячной норме 39 мм, то есть дополнительно 44% от климатической нормы первого весеннего месяца. Таким образом, общее количество осадков за 12 марта может составить до 23-28 мм. За всю послевоенную историю таких сильных осадков в этот день не было. Самыми влажными были 1968 год - 6,9 мм, 1998 год - 13 мм, 2006 год - 12,3 мм. Суточный рекорд осадков для этого дня пока принадлежит далекому 1883 году (29,5 мм)", - рассказал Тишковец.

Он также отметил, что ливневые дожди после 15:00 мск сменятся интенсивным мокрым снегом с кратковременным ухудшением видимости. К вечеру порывы ветра будут достигать штормовых 17 м/с.

"К 14:00 показания барометров достигнут барического дна - 723 мм ртутного столба, что на 22-24 единицы ниже норы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, далее - стремительный рост атмосферного давления", - подчеркнул синоптик.