Вильфанд заявил, что россиян с 15 марта ожидает потепление

Особенно тепло будет на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Температура значительно выше климатической нормы прогнозируется на всей территории России с 15 марта. Об этом ТАСС в понедельник сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со среды, вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке", - сказал он.

По словам Вильфанда, температурный фон в регионах Дальнего Востока будет на 14-17 градусов выше нормы с 15 марта.

"Например, если в Якутске в понедельник ночью до минус 25-30 градусов, а днем - до минус 10-15 градусов, то уже в среду ночью будет минус 8-13 градусов и днем - минус 1-5 градусов. Это теплынь, конечно. Но на всей территории страны погода ожидается теплая по отношению к климатической норме", - отметил он.